Умер лидер петербургской группы Krec Артем Бровков

Лидер петербургской хип-хоп-группы Krec Артем «Fuze» Бровков* погиб в аварии в Нью-Йорке 1 апреля, сообщает The Voice со ссылкой на его супругу Валентину Березкину.

Женщина рассказала, что рэп-исполнитель ехал в такси. Машина попала в ДТП, и Бровкова срочно доставили в госпиталь, но через час он скончался.

Всего в аварии пострадали три человека, двое погибли. Водитель такси умер на месте. Мама Артема собирается вылететь в Нью-Йорк.

Коллеги и друзья музыканта выразили шок и соболезнования — в блоге жены рэпера уже оставили комментарии Юлианна Караулова, Мот и Степа Марсель.

Krec — хип-хоп-группа из Санкт-Петербурга, известная меланхоличными битами и глубокими текстами. Самые популярные композиции коллектива включают «Нежность», «Еле дыша», «Искры». Бровков был автором большинства текстов и душой проекта.

В 2022 году музыкант уехал из России в США, где зарабатывал на жизнь выступлениями на частных вечеринках российских эмигрантов. Накануне гибели он опубликовал в соцсетях фотографии из Джерси-Сити.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.