«Без косметики, с открытыми глазами и в санаториях»: Эвелина Бледанс раскрыла секреты молодости

Российская актриса Эвелина Бледанс шокировала поклонников заявлением: она больше не пользуется косметикой, потому что без макияжа выглядит лучше, сообщает «Газета.Ru». Своими секретами свежести и борьбы с выгоранием актриса поделилась на Форуме технологического лидерства «Люди. Идеи. Будущее».

По словам Бледанс, главное в ее уходе за собой — здоровый сон. Она старается рано ложиться и даже практикует дневной сон, причем, как признается артистка, умеет спать с открытыми глазами.

«Во-вторых, я перестала краситься. Я решила, что откажусь от ресниц, теней и буду такая, какая есть. У меня есть, конечно, кое-что — я пририсовала немного брови, потому что в свое время они были выдернуты», — рассказала артистка.

Однако главная проблема современного ритма жизни, по мнению Бледанс, — выгорание. Актриса считает, что взрослые, как и дети, нуждаются в правильном отдыхе. Сама она предпочитает санатории, поездки на море, в горы и долгие прогулки в парках. Именно такой отдых помогает ей восстанавливать силы и оставаться энергичной.

