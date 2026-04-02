Стеша Маликова призналась, что благодаря худобе может покупать вещи в детских отделах

Дочь народного артиста РФ Дмитрия Маликова Стефания опубликовала свежие фотографии в коротком топе, которые мгновенно вызвали волну тревоги среди подписчиков, сообщает Spletnik. Интернет-пользователи выразили опасения по поводу ее здоровья и фигуры, однако сама девушка заверила, что у нее все в порядке.

Стеша Маликова не впервые попадает в центр внимания из-за своей внешности. Ее стройная фигура уже давно вызывает у поклонников двоякую реакцию: одни восхищаются, другие, напротив, бьют тревогу.

На этот раз поводом стали кадры в облегающем топе, где девушка предстала без лишней ретуши. В комментариях тут же появились сообщения: «Слишком худая», «Неужели все нормально со здоровьем?», «Пожалуйста, поешь!».

Сама Стеша, которая часто публикует видео и фото из тренажерного зала, спокойно отреагировала на беспокойство. Она напомнила, что регулярно сдает анализы, и врачи не находят у нее никаких проблем.

Более того, ранее она признавалась, что ее худоба имеет и приятный бонус — девушка может покупать одежду в детских отделах, что значительно экономит бюджет и радует ее чувством юмора.

