Прямой путь на кладбище: чем опасна утренняя привычка пить кофе с сигаретой

«Речь идет не о мгновенном эффекте, а о накопительном повреждении сосудов и сердца. Хроническое курение в сочетании с регулярной стимуляцией кофеином увеличивает вероятность инфаркта миокарда, инсульта и внезапных сердечных осложнений, особенно у лиц из групп риска. Поэтому отказ от курения и умеренность в потреблении кофе являются важными мерами профилактики», — заключила Сысоева.