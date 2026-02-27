Прямой путь на кладбище: чем опасна утренняя привычка пить кофе с сигаретой
Врач Сысоева: кофе и сигареты повышают риск инсульта
Фото: [istockphoto.com/LightFieldStudios]
Хроническое курение и постоянное распитие кофе может привести к инсульту. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева.
Как отметила эксперт, регулярная привычка начинать день с «кофе и сигареты» представляет собой неблагоприятное сочетание факторов риска.
«Следует понимать, что никотин вызывает спазм сосудов, учащает сердцебиение и повышает артериальное давление, а кофеин усиливает стимуляцию симпатической нервной системы, дополнительно увеличивая частоту пульса и сосудистый тонус. В комплексе это создает выраженную нагрузку на сердечно-сосудистую систему уже в первые часы после пробуждения», — пояснила эксперт.
По ее словам, и такой образ жизни может привести к летальному исходу.
«Речь идет не о мгновенном эффекте, а о накопительном повреждении сосудов и сердца. Хроническое курение в сочетании с регулярной стимуляцией кофеином увеличивает вероятность инфаркта миокарда, инсульта и внезапных сердечных осложнений, особенно у лиц из групп риска. Поэтому отказ от курения и умеренность в потреблении кофе являются важными мерами профилактики», — заключила Сысоева.
