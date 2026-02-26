Есть в каждой аптечке: какие привычные лекарства тайно разрушают желудок и почки

Злоупотребление обезболивающими препаратами повышает риск гастрита и лекарственного поражения почек. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.

Ранее в СМИ сообщали, что частое и продолжительное использование назальных спреев способно вызывать привыкание и так называемый «рикошетный» насморк. Кроме того, избыточное применение может сопровождаться учащенным сердцебиением, повышением давления и головными болями. Однако не только назальные спреи негативно влияют на здоровье. Врач Еременко подчеркнул, что бесконтрольный прием обезболивающих (НПВС) повышает риск гастрита, язвенной болезни, желудочно-кишечных кровотечений, а при длительном использовании — лекарственного поражения почек и повышения сердечно-сосудистых рисков.

«Частое применение антисептических леденцов и спреев для горла может приводить к сухости слизистой, изменению местной микрофлоры и маскировке симптомов бактериальной инфекции, что отсрочивает обращение к врачу», — отметил эксперт.

По его словам, регулярное использование слабительных, капель от аллергии или даже витаминов без показаний также способно вызывать нежелательные эффекты — от синдрома «ленивого кишечника» до гипервитаминоза.

«Ключевой принцип безопасной терапии — соблюдение сроков и дозировок, указанных в инструкции, и консультация врача при сохранении симптомов», — заключил Еременко.

