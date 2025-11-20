Прогулки отменяются: стал известен прогноз погоды в Москве и Подмосковье на выходных 22-23 ноября

Зима пришла в Москву и область — в ближайшие выходные в регионе ожидаются минусовая температура и снег. Подробный прогноз погоды на 22-23 ноября для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Днем в пятницу, 21 ноября, температура в столице составит 1…3°, местами возможны небольшие осадки. По области будет прохладнее: 0…5°, местами гололедица. Ветер ожидается южный с порывами 3-8 м/с. В ночь на субботу в регионе пройдет мокрый снег, в Москве температура составит 0…2°, в Подмосковье -1…4°. Днем осадки сменятся на дождь, температура поднимется до 1…6°. Гололедица на дорогах сохранится.

«23 ноября, в воскресенье, ночью в Москве облачно, небольшой снег, температура -2…0°, ветер западный 3-8 м/с. Днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура -1…1°, ветер южной четверти 3-8 м/с. Местами гололедица», — отметил Ильин.

В Московской области ночью в воскресенье выпадет небольшой снег, температура опустится до -5°. День пройдет без осадков, температура достигнет 3…2°, ветер южной четверти 3-8 м/с. Местами гололедица.

Ночь на понедельник вновь принесет в регион снег, температура также опустится до -5°. Днем 24 ноября синоптик ожидает дождь, столбик термометра покажет 0...5°. Ветер юго-западный с порывами 3-8 м/с.

