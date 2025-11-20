В Саратове запретили подросткам находиться в вейп-шопах — в Госдуме предложили более радикальное решение

Депутаты Саратовской области приняли закон, запрещающий несовершеннолетним находиться в точках продажи вейпов, сигарет и кальянов. В Госдуме в ответ предложили более радикальное решение для всей России. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Саратовским подросткам запретят посещать «табачки» с 1 марта 2026 года. Штраф за нарушение достигает 20 тыс. рублей. Как отметила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», подобный запрет имеет под собой некоторые сложности.

«Саратов, с учетом отсутствия федерального запрета, пытается решить проблему самостоятельно, как получается, теми инструментами, которыми обладает именно региональный орган власти. В супермаркетах тоже есть никотинсодержащая продукция, она продается, но не рекламируется, она за закрытыми стендами. Вместе с тем, мы же не можем запретить привести ребенка в магазин. Редко, когда торговая точка продает исключительно один вид продукции. Главное, чтобы табак не продавали детям», — объяснила депутат.

Региональные депутаты надеются, что обычные продуктовые магазины вынесут никотинсодержащую продукцию за пределы торговых залов, чтобы родители не покупали табак на глазах у детей.

Бессараб также напомнила, что в России запрещена продажа никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Но этого не всегда хватает, чтобы решить проблему окончательно парламентарий призвала полностью запретить продажу вейпов на территории России — как для детей, так и для взрослых. По ее словам, практика последних лет показала трагические последствия курения вейпов, и чаще всего жертвами модной привычки становятся подростки и молодежь.

«Очень много объясняем, что это категорически не приносит организму ничего хорошего, только вред. Но никак не можем подвигнуть население, даже взрослое, к тому, чтобы отказаться от таких видов курения. Многие уже утверждают, что даже табакокурение приносит меньший вред. Я не берусь судить, потому что не являюсь экспертом в данной области», — заключила депутат.

