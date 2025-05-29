Прощай, DOGE! Илон Маск уходит из администрации США: чем запомнился скандальный бизнесмен за четыре месяца в политике

Илон Маск уходит из администрации президента США Дональда Трампа, где занимался надзором за отделом повышения продуктивности американского правительства (DOGE). Об этом накануне сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на заявление представителя Белого дома. Что Маск успел сделать на этой должности и что известно о самых масштабных достижениях предпринимателя, в том числе в личной жизни, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Считаные месяцы на посту

Как отмечает агентство, данное решение было принято вскоре после того, как Маск в своем интервью телеканалу CBS высказал критику в адрес законопроекта о сокращении государственных расходов, предложенного администрацией и одобренного Палатой представителей Конгресса США. Перед публикацией объявления об уходе, Маск не проводил официальных переговоров с Трампом, решение было принято на уровне высокопоставленных руководителей, сообщает Reuters.

Илон Маск занял пост главы DOGE в конце января 2025 года. Одним из наиболее обсуждаемых шагов стало решение об упразднении Агентства США по международному развитию (USAID). Оно существовало с 1961 года и на протяжении долгого времени являлось важным инструментом американской внешней политики.

DOGE пояснило, что USAID «потеряло свою актуальность в свете изменяющейся глобальной архитектуры», отметив, что многие его программы дублируют функции других государственных и частных организаций. В администрации Трампа отметили, что выделяемые на международную помощь средства будет более целесообразно направлять на внутренние программы.

Согласно данным Reuters, в рамках проведенных реформ были уволены 260 тыс. федеральных гражданских служащих, что составляет почти 12% от общего числа работников. Сторонники данных преобразований утверждают, что ведомству удалось сэкономить до 160 млрд долларов. В то же время различные источники сообщают, что сопутствующие расходы, такие как юридические издержки и выходные пособия, могли составить около 135 млрд долларов.

Сам Трамп высоко оценил достижения Маска, отметив: «Мне не нужен Илон для чего-либо, кроме того, что он мне нравится. Но скажу вам, этот парень проделал потрясающую работу».

Фото: [ youtube.com/The White House ]

Не только бизнесмен и политик

Маск родился в Южной Африке в 1971 году. Он стал известен благодаря своим проектам в области технологий, включая Tesla Motors, SpaceX и Neuralink. Однако его личная жизнь не менее колоритна, чем карьера.

Предприниматель вступал в несколько серьезных и публичных отношений, был дважды женат. Первый раз — на писательнице Джастин Уилсон, от которой у него пятеро детей: старшие близнецы и младшие тройняшки. Их брак закончился в 2008 году.

Следующим стал роман с Талулу Райли. Они поженились в 2010 году, но вскоре развелись. Пара снова сошлась в 2013 году и поженилась, однако второй брак продлился около двух лет, после чего Маск и Райли окончательно расстались.

Илон также известен своими отношениями с Эмили Ратаковски. Более заметным стал роман с певицей Граймс (Клэр Буше). После знакомства в 2018 году они стали парой, у них родился сын по имени X Æ A-12. Позже имя было изменено на X AE A-Xii с целью удовлетворения законов штата Калифорния. Также у них родилась дочь, которую они назвали ЭХА-12.

Фото: [ commons.wikimedia ]

Главные достижения и проекты

Одним из самых главных достижений Маска является создание компании SpaceX, которую он основал в 2002 году. SpaceX стала первой частной компанией, которая доставила груз на Международную космическую станцию в 2012 году, и первой частной компанией, которая отправила астронавтов в космос в 2020 году на миссии Crew Dragon. Компания также сделала многое для снижения затрат на космические полеты, разработав многоразовые ракеты.

В 2004 году Маск возглавил Tesla, которая стала многомиллиардной компанией и одним из ведущих производителей электромобилей в мире. Под его руководством были разработаны такие модели, как Model S, Model 3, Model X и Model Y. Еще одно важное направление работы Маска — это SolarCity, компания по производству солнечных панелей, которую он создал с целью популяризации солнечной энергии.

Кроме того, Маск запустил проект Neuralink, который занимается разработкой интерфейсов между мозгом и компьютером, что может помочь в лечении различных заболеваний, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона. А его проект Boring Company занимается строительством подземных туннелей для уменьшения автомобильных пробок в городах.

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Скандалы

Будучи одной из самых известных и противоречивых фигур в мире технологий и бизнеса, Илон Маск многократно оказывался в центре скандалов. Иногда они касались его компаний, а иногда его собственных действий и высказываний.

Одними из самых шумных стали твиты Маска. Например, в 2018 году он написал в своем аккаунте, что «обдумывает возможность сделать Tesla частной» и что у него есть финансирование для этой сделки. Этот твит вызвал бурю среди инвесторов и стал причиной расследования со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В результате Маск согласился уйти с должности председателя правления Tesla и заплатить штраф в размере 20 млн долларов, хотя сам он утверждал, что не собирался никого обманывать.

В 2020 году Маск стал центром внимания из-за высказываний о COVID-19. Он минимизировал серьезность пандемии, назвав меры по карантину «лицемерием». Илон также заявил, что беспокоится о последствиях экономической блокировки, указывая на возможные негативные эффекты для общества. Его комментарии привели к критике со стороны ряда медицинских экспертов и общественности.

Нередко Маск высказывался о политике, провоцируя бурные обсуждения, — еще до работы в администрации президента США. Примечательно, что с уходом Маска работа DOGE не заканчивается. Сам бизнесмен надеется, что департамент продолжит совершенствоваться и станет образом жизни всего правительства Штатов, написал он в соцсети X.

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