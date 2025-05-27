Представляются сотрудниками Роскомнадзора: эксперт объяснил, как отличить мошенника от работника госорганизации

Мошенники не прекращают придумывать новые способы обмана, в том числе выдавая себя за сотрудников государственных органов. На этот раз они стали представляться работниками Роскомнадзора, сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Кроме того, в этой схеме продуманы все психологические нюансы, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» руководитель отдела информационной безопасности PGR Agency Юрий Бастрыкин.

По его словам, мошенников не стоит недооценивать, так как они отслеживают и новые технологии, и информационную повестку. Поэтому они прекрасно осведомлены, что государственные органы проводят активную борьбу с телефонным мошенничеством.

«Им очевидно, что люди могут охотно поверить их сообщениям от имени государственной организации. В этой схеме продуманы все психологические нюансы. Они отправляют сообщения с предложением перезвонить им, если у человека запрашивали личные данные неизвестные, чей звонок они прервали», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Действуя от имени Роскомнадзора, продолжил он, мошенники перестают быть безымянным абонентом для потенциальной жертвы мошенничества.

«Также многих может подкупить якобы забота и предложение добровольно перезвонить по указанному номеру — у пользователя появляется ощущение, что он контролирует ситуацию. Но стоит только поддаться на это предложение аферистов, как позвонившего сразу возьмут в оборот. Для этого у мошенников есть много разных приемов, и они подбирают варианты индивидуально в зависимости от психологического типа человека», — добавил Бастрыкин.

Мошенники могут спросить, какие именно личные данные у них запрашивали и попросят назвать их, либо предложат заменить пин-код или могут прислать SMS с кодом, который нужно им назвать, продолжил он.

«Вариантов много, но результат один — все это обычно ведет к потере денег, взлому аккаунтов и другим неприятным последствиям. Нужно всегда сохранять бдительность и никогда не отвечать, не перезванивать неизвестным лицам, кем бы они не представились. Государственные органы не занимаются подобными рассылками и всегда найдут адекватный и безопасный способ связаться с гражданами и донести до них нужную информацию», — заключил эксперт.

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