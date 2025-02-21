Проверки и закрытие магазинов «Светофор»: с чего все началось и что известно о хозяине сети

В начале февраля в сети магазинов «Светофор» начались массовые проверки, по итогам которых было принято решение о закрытии торговых точек из-за множества нарушений, среди которых просроченные товары и наличие тараканов. С чего все началось, что сейчас происходит с магазинами «Светофор» и кому принадлежит сеть торговых точек — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кому принадлежит сеть и что о нем известно

Сеть магазинов «Светофор» в 2009 году основал предприниматель Сергей Шнайдер. Он основной совладелец, но доли в торговой сети также есть у его родителей и брата. Вся семья ведет достаточно скрытный образ жизни и ни разу не светилась на интервью. Через 10 лет работы сети «Светофор», открытых торговых точек насчитывалось более 3 тысяч. Магазины также были открыты и за рубежом. Журнал Forbs в 2024 году признал владельца «Светофора» долларовым миллиардером. Состояние предпринимателя было оценено в 1,4 млрд долларов.

Бизнес Шнайдер организовал так, что работу магазинов в конкретном регионе контролирует определенное юридическое лицо. Зачастую они называются «Торгсервис» с припиской номера региона. По данным портала E1.ru, часть этих юрлиц принадлежит холдингу АО «Инвест Стандарт», остальной частью владеет непосредственно семья Шнайдера.

Начало проверок

Инициатором первых проверок стал депутат Госдумы Сергей Лисовский. В декабре он обратился к правительству с просьбой проверить несколько магазинов по причине некачественных товаров. Вице-премьер Денис Мантуров одобрил обращение депутата. Уже в январе в нескольких регионах страны начались массовые проверки магазинов. Работой сети заинтересовались Роспотебнадзор, Россельхознадзор и ФНС.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Антон Шаманин ]

В более 60 магазинах были выявлены нарушения, среди которых наличие тараканов, пищевой моли, просроченных продуктов и мусора. Кроме того, в некоторых торговых точках рыбная продукция располагалась рядом с молочной, а другие продукты питания лежали возле очистителей для тормозов. Также были обнаружены товары без маркировки и какой-либо упаковки. Не был соблюден и температурный режим.

Нарушение закона и закрытие магазинов

Сеть магазинов «Светофор» заподозрили в навязывании поставщикам невыгодных условий работы. На данный момент проверка не завершена, но предполагается, что сеть заключала договоры с производителями не напрямую, а через личные логистические организации, чтобы проблемой утилизации товара занимались сами поставщики. Юристы считают, что данное действие нарушает закон о регулировании торговли.

Фото: [ freepik.com ]

К концу января не менее 12 торговых точек «Светофора» в разных регионах страны получили иски от Роспотребнадзора. Четыре магазина были закрыты на срок от 60 до 90 дней. В начале февраля Россельхознадзор сообщил, что предостережения были выданы 60 магазинам Ростовской области, двум в Московской области, одному в Новгородской и еще одному в Вологодской области. Тем временем ФНС начала процедуру ликвидации холдинга «Инвест Стандарт», которому принадлежат более 4 тыс. магазинов «Светофор».

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