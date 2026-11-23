В Национальном музее Бурятии показали уникальный археологический артефакт возрастом более трех тысяч лет — оленный камень, обнаруженный осенью 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Находка относится к XIII–X векам до нашей эры, то есть она старше Римской империи. Артефакт представляет собой гранитную плиту весом 560 килограммов и длиной более двух метров. Ее поверхность со всех сторон украшают изображения оленей с вытянутыми мордами, похожими на птичьи клювы, и гиперболизированными ветвистыми рогами. Фигуры словно парят вокруг камня, бегут то вверх, то вниз. Также на плите обнаружили солярный знак.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что артефакт примерно на 500 лет старше Аристотеля. В те времена еще не существовало ни Римской империи, ни государства в Китае.

Камень нашли в местности Боргой Джидинского района во время археологической экспедиции. Сначала ученые не заметили на нем изображений: уникальность плиты помогли обнаружить таявший снег и лучи закатного солнца, при свете которых проступили фигуры оленей. Примечательно, что еще в 1970-х годах эту местность изучали новосибирские ученые, но камень тогда не обнаружили.

По одной из версий, подобные камни устанавливали в память о воинах, погибших вдали от родины. В мифологии кочевников олень считался проводником, который уносил душу павшего воина в иной мир.

Ранее стало известно, что археологи обнаружили на Алтае древние кольца из скорлупы страусиных яиц и костяную иглу с просверленным ушком.