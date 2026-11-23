Американские продюсеры Джаред Дил и Марлон Бэрроу подали в суд на 49-летнего рэпера Канье Уэста и 44-летнего исполнителя Ty Dolla $ign (настоящее имя —Тайрон Уильям Гриффин-младший, сообщил интернет-портал ТВ Mail со ссылкой на исковое заявление.

Истцы утверждают, что при создании песни Vultures Уэст и Гриффин-младший незаконно использовали фрагменты их композиции Joint 2, записанной в 2018 году. Помимо самих музыкантов, ответчиками по делу проходят компании Yeezy и музыкальный дистрибьютор Create Music Group.

Согласно материалам иска, Бэрроу отправил Ty Dolla $ign файл с композицией в сжатом формате для ознакомления. Передавать исходные аудиозаписи в высоком качестве он планировал только после подписания письменного соглашения об использовании музыки. Однако договор так и не был заключен.

Несмотря на это, по версии истцов, элементы Joint 2 появились в нескольких версиях Vultures, которая позже вошла в альбом Vultures 1, выпущенный в феврале 2024 года.

Продюсеры заявляют, что неоднократно требовали прекратить распространение трека и выплатить вознаграждение, но договориться не удалось. Бэрроу был указан в числе авторов песни, однако денег за работу не получил.

Дил, как утверждается в иске, остался и без оплаты, и без упоминания своего имени. По оценке истцов, различные версии Vultures набрали более 130 млн прослушиваний на стриминговых платформах. Продажи товаров с символикой проекта принесли свыше $100 млн, а билеты на мероприятия, посвященные прослушиванию альбома, — еще $12 млн.

Истцы требуют изъять и уничтожить исходные материалы спорной песни, включая мастер-записи, жесткие диски, отдельные звуковые дорожки и файлы музыкальных сессий.

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