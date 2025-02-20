Пайщики остались без квартир: российские застройщики становятся банкротами — что ждет рынок жилья

Рынок недвижимости в России находится в ситуации затоваривания. Около 60% жилья остается нераспроданным в крупных городах. Несмотря на спад продаж, застройщики не будут снижать цены на квартиры. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали экономист, член Общественного совета при Минобрнауки России, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко и доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Эксперты оценили состояние жилищного рынка в России, столкнувшегося с банкротством.

Адаптация через банкротство

Застройщики в ряде российских регионов начали процедуры банкротства, сообщили «Известия». Строительный рынок переживает этап адаптации к ставке рефинансирования Центробанка и к отмене льготной ипотеки. Девелоперам проще объявить себя официальными банкротами, чем выполнять обязательства перед пайщиками, теми покупателями, которые уже внесли первые взносы и платят за жилье, которое должно было быть запущено в эксплуатацию в скором времени, заявила Литвиненко.

Подобная ситуация сложилась из-за того, что пайщики приобретали квартиры совершенно в других условиях ключевой ставки. Таким образом, застройщики смогли возвести под более низкий процент 1-3 этажа. Но кредитные средства закончились и строительным компаниям стало проще объявить себя банкротом, чем работать в убыток.

«Несмотря на то, что пайщики продолжают выполнять свои обязательства, этих средств не хватает на строительство, выполнение обязательств перед работниками по выплате заработной платы, на налоговые платежи и прочие моменты. Я думаю, что данная ситуация сильно распространится по большинству регионов РФ», — продолжила Литвиненко.

Застройщики понимают, что суд обяжет их выполнить обязательства перед покупателями. Дело в том, что судебные тяжбы займут время, на что девелоперы и рассчитывают, добавила эксперт. Строительные компании ожидают снижения ставки рефинансирования, чтобы выполнить свои обязательства перед пайщиками по другой стоимости кредитных средств.

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Текущий год будет сопровождаться сокращением инвестиционной активности и замедлением реализации крупных девелоперских программ, что скажется и на объемах запускаемых проектов со сроками сдачи 2027-2029гг., считает экономист Проданова.

Низких цен не будет

Чтобы остаться на рынке, застройщикам необходимо снижать цены на квадратные метры до уровня, позволяющего хотя бы не уйти себе в убыток. Однако для большинства компаний снижать цены оказывается просто некуда, заявила Проданова. Высокая ключевая ставка, рост цен на строительные материалы, логистику и прочие факторы обуславливают нынешнее ценообразование на жилье, что позволяет девелоперам хоть как-то держаться на плаву.

По словам Литвиненко, российский рынок недвижимости оказался в ситуации затоваривания на фоне высокой ключевой ставки на уровне 21% и сокращения объемов семейной ипотеки. Удельный вес нераспроданного жилья в крупных городах составил порядка 60%, темпы реализации квартир достигли двух лет, а в некоторых регионах 3-4, добавила Проданова. Несмотря на это, россиянам не стоит ожидать снижения цен на новостройки.

«Спрос на уже возведенные квадратные метры скорее будет стимулироваться за счет точечных скидок, а также программ рассрочек. Так, если в 2024 году объемы продаж в рассрочку составляли порядка 30%, то уже к лету 2025 года количество подобных сделок может измеряться уже 50-60%», — отметила Проданова.

Застройщики не снижают цены из-за вынужденного банкротства и уже имеющихся обязательств перед дольщиками, дополнила Литвиненко.

Вторичный рынок

Вторичный рынок жилья в России замер, изменение цен, спроса и предложения возможно не больше, чем на 10-15% в обе стороны, считает экономист Литвиненко. Ситуация зависит от курса национальной валюты и ставки рефинансирования. Если Центробанк оставит ключевую ставку на прежнем уровне на следующем заседании совета директоров, на что рассчитывают эксперты, ситуация на рынке недвижимости сохранится. При повышении ставки рефинансирования первичное жилье станет еще более недоступным, чем вторичное, что повлечет рост как предложения, так и цен на квартиры.

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«Если рубль будет падать, а стоимость доллара расти, то тогда мы можем в этой ситуации увидеть рост цен на вторичное жилье. Скорее всего, изменений не будет, потому что ставка рефинансирования оставлена на прежнем уровне», — заключила экономист.

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