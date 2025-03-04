Психолог Метальникова раскрыла причину страха Виктории Дайнеко насчет дочери

Победительница «Фабрики звезд-5» Виктория Дайнеко пожаловалась на сложность выбора няни для своей девятилетней дочери. Артистка поделилась, что некоторые работницы не сходились с ребенком характером, а последняя няня могла обсуждать бывшего мужа Виктории и ее саму под камерами. Но последней каплей стало то, что няня, по словам певицы, считает нормальным ситуацию, в которой ребенок называет ее мамой. Почему для отношений матери и ребенка может быть опасно, если последний называет мамой свою няню, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

«Раньше были кормилицы, например, и вообще очень много есть мест, племен и культур, в которых детей воспитывают совместно, и даже не все и не всегда знают, где конкретно чьи дети. Для нашего времени это может выглядеть скандально, но не так криминально назвать чужую тетю мамой, если ты к ней хорошо относишься. Понятно, что если бы няня требовала называть ее мамой, то это уже проблема, как и любое требование», — пояснила эксперт интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если ребенку так хочется и приятно, то ничего плохого в этом нет, продолжила психолог.

«Но другое дело, что это может быть болезненно для самой Виктории, если она чувствует какую-то холодность в отношениях с дочерью или если она работает по 12 часов в день, потом приходит домой и понимает, что ей хотелось бы проводить с дочерью больше времени. Конечно, может быть болезненно понимать, что другой человек делает для твоего ребенка больше, чем ты сама», — добавила Метальникова.

По мнению психолога, проблема на самом деле именно в этом, а не в том, что ребенок называет няню мамой.

«И не совсем нормально, если бы няня сказала: «Нет, ты меня, пожалуйста, мамой не называй, твоей маме это неприятно». Это детский сад какой-то. Мама же взрослый человек, она может справиться со своими эмоциями и переживаниями. Или сходить к психологу, если уж на то пошло», — подчеркнула эксперт.

В данном случае, по словам Метальниковой, двум взрослым женщинам просто нужно поговорить, но Виктории важнее понять, почему ей неприятно.

«Мне, например, было бы очень неприятно, если бы мой сын называл меня по имени. Такое переживание, но я бы с этим разбиралась. И я бы разбиралась не с человеком, которого мой ребенок, например, называет мамой. И нужно задать себе вопросы: почему мне это неприятно, почему я считаю, что так не должно быть, почему я требую от ребенка, чтобы он больше никого не называл мамой, кроме меня? Но это точно не проблема ребенка», — заключила психолог.

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