Психолог Метальникова назвала ошибки родителей при знакомстве детей с деньгами

Каждый родитель желает своему ребенку самого лучшего, в том числе и обеспеченного будущего. Однако многие совершают ошибки в воспитании, которые не позволят ребенку раскрыть свой потенциал. Подробнее о том, что нужно учитывать при воспитании миллионера, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По словам эксперта, главный навык, которому нужно обучить ребенка, — не бояться денег.

«Многие не готовы к большим деньгам. Родители живут от получки до получки, а если выходит сверх — сразу тратят. У таких людей нет ни списка покупок, ни внятного бюджета. А дети учатся, глядя на них», — пояснила психолог.

Вторая ошибка, продолжила Метальникова, это незнание своего происхождения, генеалогии и родовых травм.

«Дети берут не только поведение родителей, но и впитывают родовые аспекты. В нашей стране у всех накоплено много: раскулаченные, репрессированные, погибшие на фронтах. Это портит родовую карту и психологию человека. Например, если родственника раскулачили, наказали за накопления, и эта травма не проработана», — пояснила специалист.

Третья ошибка, добавила психолог, это считать, что за деньги можно купить все: любовь, безопасность или счастье. Родители ошибаются, придавая деньгам слишком много значения, подчеркнула она.

Но четвертая ошибка — считать, что за деньги нельзя купить то, что можно.

«Это про долгосрочное планирование. Мало людей умеют обращаться с деньгами, планировать большие покупки, вложения. Например, люди годами бьются с ерундой, не могут начать свое дело, потому что жалеют деньги на рекламу, наставников, курсы и боятся вкладывать в себя», — подчеркнула Метальникова.

Подобное поведение впитывают и дети, особенно когда родители откупаются от них.

«Подкладывание телефонов, сбагривание детей в игровые комнаты, задаривание подарками не решает вопросы, а ухудшает процесс, и ребенок не учится планомерно обращаться с деньгами», — заключила эксперт.

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