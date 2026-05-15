«Рак IV стадии, а она в ресторанах»: врачи объяснили, возможна ли такая жизнь, как у Лерчек

При раке желудка IV стадии на фоне лечения возможны периоды, когда человек сохраняет аппетит, ходит по ресторанам, путешествует и даже дает себе умеренную физическую нагрузку, если это не запрещено врачом. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заведующий ЦАОП Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области, врач-онколог Басир Бамматов, комментируя волну недоверия в соцсетях к диагнозу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). После ее публикации о начале пятого курса химиотерапии многие интернет-пользователи стали писать, что «с такой стадией рака» невозможно вести активную жизнь, однако онколог считает оценку диагноза по внешнему виду и образу жизни некорректной.

Можно ли при IV стадии рака жить активно

По словам онколога, при метастатическом раке желудка действительно возможны периоды относительно сохранного самочувствия.

«На фоне современной лекарственной терапии — химиотерапии, таргетного лечения или иммунотерапии — у части пациентов удается добиться контроля заболевания, уменьшения симптомов и временной стабилизации состояния. В такие периоды некоторые пациенты сохраняют аппетит, привычную бытовую активность, могут работать, путешествовать, посещать общественные места и выполнять умеренные физические нагрузки, если это не противопоказано лечащим врачом», — пояснил Бамматов.

Он подчеркнул, что течение заболевания носит индивидуальный характер.

«Внешний вид и уровень активности не позволяют объективно судить о стадии процесса, объеме опухолевого поражения или прогнозе. Течение онкологического заболевания может изменяться волнообразно: периоды относительной стабилизации способны сменяться ухудшением состояния при прогрессировании болезни или развитии осложнений», — отметил специалист.

Почему пациенты с одной стадией могут выглядеть по-разному

Врач обратил внимание, что даже при одном и том же формальном диагнозе клиническая картина сильно различается.

«Клинические проявления метастатического рака желудка могут существенно различаться даже у пациентов с одинаковой стадией заболевания. На выраженность симптомов влияют локализация и распространенность метастазов, биологические особенности опухоли, общее состояние организма, сопутствующие заболевания и эффективность проводимого лечения», — рассказал онколог.

По его словам, у одних пациентов на фоне терапии длительно сохраняются удовлетворительное состояние, масса тела, аппетит и физическая активность, у других болезнь протекает значительно тяжелее — с выраженной слабостью, потерей веса, болевым синдромом и анемией.

«Поэтому оценивать достоверность диагноза исключительно по внешнему виду человека, его активности в социальных сетях или публичному образу жизни некорректно как с медицинской, так и с этической точки зрения», — подчеркнул Бамматов.

Как корректно говорить об онкодиагнозах публичных людей

Врач напомнил, что онкологические заболевания всегда затрагивают и личную, и этическую сферу.

«При освещении онкологических заболеваний публичных людей важно избегать категоричных утверждений и непрофессиональных оценок, основанных исключительно на внешнем виде или образе жизни человека», — отметил онколог.

По его словам, корректно подчеркивать несколько принципиальных вещей: течение онкологии индивидуально, современные методы лечения позволяют части пациентов длительно сохранять активность и качество жизни, внешнее благополучие не исключает тяжелый диагноз, а медицинская информация относится к сфере врачебной тайны и личного выбора пациента в части ее раскрытия.

«Важно избегать стигматизации онкологических пациентов и формирования ложных представлений о том, „как должен выглядеть“ человек с онкологическим заболеванием. Многие пациенты продолжают работать, заниматься спортом, путешествовать и вести социально активную жизнь в периоды стабилизации заболевания и на фоне терапии. С медицинской и этической точек зрения недопустимо делать выводы о наличии или отсутствии заболевания без доступа к официальной медицинской документации и заключениям лечащих специалистов», — резюмировал Бамматов.

