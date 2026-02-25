Раннее бронирование бьет рекорды: почему Турция-2026 собирает агентов на встречи в шести столицах

Туроператор Anex объявил о проведении ежегодного воркшопа Anex Workshop Turkiye 2026, приуроченного к старту летнего сезона. В этом году мероприятие впервые пройдет в шести российских городах-миллионниках, что значительно расширяет его географию и делает доступным для туристических агентств по всей стране.

График воркшопа охватывает ключевые регионы: Краснодар (10 марта), Москва (12 марта), Санкт-Петербург (17 марта), Казань (19 марта), Екатеринбург (24 марта) и Новосибирск (26 марта). Особенность краснодарской встречи — участие только отелей из премиальной коллекции Priority, что подчеркивает фокус на высоком уровне сервиса.

В программе заявлено более 50 ведущих отельных брендов Турции. Участников ждут рабочие встречи с представителями турецких отелей, актуальная информация по летнему сезону 2026, а также возможность задать вопросы напрямую руководству Anex. По традиции, в каждом городе после деловой части организуют вечернюю программу для неформального общения с партнерами и коллегами.

Решение Anex провести столь масштабный воркшоп подтверждается данными рынка: Турция уверенно лидирует по объему ранних бронирований на лето 2026 года. По информации Российского союза туриндустрии, продажи туров в Турцию выросли на 15–80% в зависимости от туроператора, а более половины всех проданных пакетов приходится именно на это направление. Средняя глубина бронирований увеличилась на 10 дней и превышает полгода, что говорит о высоком доверии туристов.

Несмотря на ажиотажный спрос, цены остаются привлекательными: аналитики фиксируют даже небольшое снижение относительно прошлого года, а минимальная стоимость туров стартует от 17 тысяч рублей на человека. Туроператор уже открыл суперраннее бронирование из 16 городов России с вылетом на Анталийское и Эгейское побережья в период с конца апреля до конца октября. Стоимость недельных туров на двоих начинается от 108 тысяч рублей с перелетом, трансфером, проживанием в отеле 5* по системе «все включено» и страховкой.