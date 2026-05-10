Как подводный вулкан устроил неожиданную чистку атмосферы от метана — объяснение ученых

Метан считается одним из главных виновников глобального потепления: он удерживает тепло в атмосфере в восемьдесят раз сильнее, чем углекислый газ, и отвечает примерно за треть климатических изменений. Однако, как пишет интернет-портал samaraonline24, новое исследование показало, что при определенных условиях метан может разрушаться прямо в стратосфере причем не только химическими процессами, но и с помощью самого вулкана.

В январе 2022 года в южной части Тихого океана произошло мощное извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапаи. В атмосферу вырвалось около 300 гигаграммов метана. В стратосферу также попали вулканический пепел и мельчайшие частицы морской соли. Ученые ожидали, что метан останется в воздухе на годы и усилит парниковый эффект. Однако приборы на спутниках зафиксировали неожиданное.

Смесь пепла и соли привела к образованию активного хлора. Этот газ запустил цепную реакцию, разрушающую метан. Доказательством стали наблюдения за формальдегидом — веществом, которое образуется при распаде метана и существует в атмосфере всего несколько часов.

При этом спутники заметили высокие концентрации формальдегида прямо в вулканическом шлейфе. Облако двигалось от места извержения до Южной Америки в течение десяти дней, и все это время формальдегид фиксировался. Это означало, что метан разрушался постоянно. Расчеты показали, что вулканический шлейф уничтожал около девятисот мегаграммов метана в сутки.

Ранее ученые знали, что вулканы могут выделять метан, но не разрушать его. Подобные процессы с участием аэрозолей наблюдали в нижних слоях атмосферы над Атлантикой, но в стратосфере условия оказались гораздо более мощными.

Открытие заставляет пересмотреть роль крупных извержений в климатической системе. Более того, исследователи всерьез обсуждают, можно ли использовать этот механизм намеренно — например, распылять безопасные смеси в стратосфере, чтобы ускорять распад метана и замедлять потепление. Пока это только гипотеза. Но она дает надежду на то, что у человечества может появиться еще один инструмент в борьбе с климатическим кризисом.

Ранее сообщалось, что ученые нашли доказательства раскола Африки на две части.