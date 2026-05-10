«За веру и верность»: сотрудников Центрального архива Минобороны в Подольске наградили государственными медалями

В подольском Центральном архиве Министерства обороны РФ прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. Основными темами стали сохранение исторической памяти и подведение итогов совместной работы с военно-патриотическими и поисковыми отрядами.

С приветственным словом выступил начальник Центрального архива Минобороны России Олег Панков. Он поблагодарил собравшихся за плодотворное сотрудничество и подчеркнул особую значимость архивного дела для увековечения подвига советского народа.

Председатель Благотворительного военно-патриотического фонда «Застава Святого Ильи Муромца» Андрей Фетисов объявил приказ о награждении работников архива медалью «За веру и верность» имени Святого Апостола Андрея Первозванного. Высокой награды удостоились те, кто внес значительный вклад в дело памяти о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны.

Доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Ольга Павленко выразила глубокую благодарность коллективу архива за конструктивное партнерство и помощь в работе над уникальными сборниками «Республики фронту 1941-1945».

После этого состоялось вручение почетных грамот и благодарностей от РГГУ. Историки высоко оценили вклад архивистов в сохранение правды о войне.

Праздничное настроение поддержала концертная программа. Воспитанники Дворца культуры ЗиО читали стихотворения и исполняли хореографические постановки «Путь-дорожка фронтовая» и «Вместе весело шагать». Завершили выступления сами сотрудники архива. Они вышли на сцену и спели для своих коллег фронтовые песни — те самые мелодии, под которые воевали и побеждали их деды и прадеды.

