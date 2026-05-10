81 год Победы: в Химках почтили память героев минутой молчания и возложили цветы

В день 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне жители Химок собрались на площади Победы, чтобы возложить цветы к мемориалам воинской славы. Торжественные мероприятия объединили ветеранов, бойцов, членов химкинской Ассоциации ветеранов СВО, волонтеров, депутатов и простых горожан.

Глава Химок Инна Федотова обратилась к собравшимся со словами благодарности.

«От всей души благодарю наших дорогих ветеранов. Низкий поклон за стойкость, мужество и мирное небо над головой. Пока жива память о героях — жива наша страна, ее история и Великая Победа», — сказала она.

После этого присутствующие почтили память погибших минутой молчания. К памятным мероприятиям присоединились депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов, лидеры Движения общественной поддержки Николай Томашов и Владислав Степушин, а также ветераны разных категорий, партийцы и депутаты Совета депутатов.

В годы Великой Отечественной войны Химки стали важнейшим рубежом обороны на подступах к столице. На фронт ушли около 25 тысяч жителей города, более семи тысяч из них не вернулись домой. Десятки тысяч химчан самоотверженно трудились в тылу, внося неоценимый вклад в общую Победу.

Сегодня, как и 81 год назад, город помнит своих героев. Цветы к мемориалам ложатся от благодарных потомков, а в глазах ветеранов — слезы и светлая память о тех, кто отдал жизнь за мирное небо. Пока жива эта память — жива и Россия, и ее великая история.

