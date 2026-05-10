Миллион на депозит или в облигации? Эксперты назвали лучшие инструменты для сбережений

Российский фондовый рынок продолжает испытывать давление. Индекс Мосбиржи не растет, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки Центробанком. При этом рубль, наоборот, укрепляется. Причина — публикация новых параметров бюджетного правила Министерством финансов РФ. Банки тем временем уже начали снижать ставки по депозитам, хотя они все еще остаются двузначными. В такой непростой ситуации инвесторы и простые вкладчики ищут наиболее надежные способы сохранить и приумножить свои сбережения.

Как пишет РБК, большинство экспертов сходятся во мнении, что сумму в 1 млн рублей лучше всего положить на банковский депозит. Вклады на срок от одного года до трех лет считаются сберегательными инструментами с низким риском. В малых банках ставки могут быть выше, чем в крупных, но при вложении 1 млн рублей надежность кредитной организации важнее, чем максимальная доходность. Тем более что система страхования вкладов защищает сумму до одного 1,4 млн рублей, но, если банк обанкротится, выплата может занять время, и моральные издержки будут высоки.

Альтернатива депозитам — облигации. Они предлагают доходность чуть выше вкладов за фиксированный срок. Инвестбанкир Евгений Коган рекомендует обратить внимание на облигации федерального займа (ОФЗ) с плавающим купоном — так называемые флоатеры, а также на валютные облигации.

Аналитик Егор Зиновьев выделяет длинные ОФЗ, корпоративные облигации и валютные бонды. Начальник аналитического отдела «Риком-Траст» Олег Абелев советует диверсифицировать вложения, то есть распределять их между разными инструментами.

Что касается акций, эксперты не советуют полностью отказываться от них, но и делать на них основную ставку не рекомендуют. Высокая ключевая ставка, геополитическая неопределенность и санкционное давление давят на рынок. Под акции лучше выделять от 5% до 20% портфеля.

Интерес к дивидендным бумагам поддержит ожидаемый дивидендный сезон. Среди фаворитов аналитики называют «Сбер», ВТБ, НОВАТЭК, «Яндекс», «Норникель», «Группу Позитив» и «Т-Технологии». Однако важно помнить: инвестиции в акции сопряжены с риском, и нужно следить за финансовым положением конкретной компании. Для тех, кто не хочет заниматься анализом, подойдут паевые инвестиционные фонды, которые повторяют динамику индекса Мосбиржи.

Универсального рецепта инвестирования не существует. Прежде чем вкладывать деньги, стоит выстроить базовые финансовые привычки: увеличивать доходы и создать финансовую подушку безопасности (обычно это сумма расходов на три-шесть месяцев). Инвестиции должны основываться не на желании заработать любой ценой, а на готовности потерять часть средств. Если процесс превращается в азарт — это признак неправильного подхода.

Главная задача инвестора — купить качественные активы и держать их долго. Главное правило при составлении портфеля — диверсификация. В портфель нужно включать разнообразные активы: депозиты, облигации, акции, возможно, валюту. Это снижает риски и повышает потенциальную доходность. Не стоит класть все яйца в одну корзину, и тогда даже в условиях нестабильного рынка можно сохранить и приумножить свои сбережения.

