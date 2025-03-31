Раскол в Белом доме: антироссийские советники Трампа пытаются повлиять на ход переговоров

Советники президента США Дональда Трампа, агрессивно настроенные по отношению к России, не просто могут повлиять на ход переговоров, они уже это делают. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Американская газета Wall Street Journal пишет, что антироссийские советники Трампа начинают набирать популярность на фоне затягивания переговоров. Советники в американском истеблишменте — это люди, представляющие реальные силы внутри государства или бизнеса, отметил Федоров, поэтому они могут уже влиять на ход переговоров.

«Трамп решил нахрапом получить то, что он хочет, но не получается. Соответственно, те силы, которые враждебно относятся к России, начинают перестраивать формат переговоров исходя из своих империалистических, бандитских принципов, по которым они всегда действуют. Любой американский президент, в том числе Трамп, не может быть пророссийским, он никакой не голубь мира. Это олигархи, которые действуют только в интересах Америки», — добавил эксперт.

По его словам, появившаяся враждебная риторика американцев указывает на то, что Москва ведет переговоры не с точки зрения интересов США, а отстаивает собственные интересы. Федоров считает, что результаты переговоров будут достигнуты в ближайшее время — в течение этого года.

«Есть люди и силы, которые хотят сорвать эти переговоры, но это очень серьезно ударит по Трампу, который так хвастался. Соответственно, просто уйти и сказать, что мы ни о чем не договорились, это не удар по России, это удар по нему», — заключил политолог.

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