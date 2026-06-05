Более 4 тыс. контейнеров для сбора текстиля на переработку установили в Подмосковье. Об этом сообщили в Московской областной думе по итогам круглого стола на тему развития экономики замкнутого цикла.

С 2022 года в Подмосковье активно устанавливают контейнеры для сбора текстильных изделий. Сегодня их 4175. Они установлены в 36 округах. С их помощью было собрано 13,9 тыс. тонн текстиля.

Сбором текстиля в регионе занимаются 8 организаций. Собранные вещи сортируют по качеству: те, что в хорошем состоянии, передают на благотворительность, а непригодные к использованию направляют на переработку.

Как отметил председатель профильного комитета регионального парламента Владимир Шапкин, в области работает 8 комплексов по переработке отходов. На предприятиях обрабатывают более 7 млн тонн сырья в год. Он подчеркнул, что необходимо расширять производства по переработке вторсырья.

«В Московской области проживает порядка 9 млн человек. У каждого есть зимняя, летняя одежда, межсезонная, детская, взрослая по несколько комплектов. И все это в конечном итоге когда-то придет в негодность, это огромные объемы. Поэтому необходимо расширение производства по переработке вторсырья: это земельные участки, мощности по электроэнергии, сети для подключения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о расширении производства оборудования для роботизации складов.