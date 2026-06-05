Запись к врачам, новая поликлиника и благодарность медикам: что обсудили власти с жителями Серпухова

В проведении мероприятия приняли участие глава муниципалитета Алексей Шимко, советник министра здравоохранения Юрий Радионов, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга и депутат Игорь Ермаков.

Одной из самых острых тем, поднятых в ходе беседы, оказалась запись пациентов на прием к специалистам. Собравшиеся согласились с тем, что далеко не все жители округа имеют возможность пользоваться современными электронными сервисами и сайтами для получения талонов. Поэтому участникам встречи раздали необходимую контактную информацию — альтернативные номера и способы, чтобы люди могли записаться к доктору без использования интернета.

Также в центре внимания оказалась тема возведения новой поликлиники. Жители высказали искреннюю благодарность серпуховским врачам. Они назвали их высококлассными профессионалами, которые относятся к каждому пациенту с подлинной заботой и вниманием.

«Также проработаем предложения по улучшению транспортной доступности поликлиник», — отметил Алексей Шимко.

Организаторы сообщили, что следующая подобная встреча в рамках выездной администрации назначена на 17 июня. Она начнется в 17:00 в Доме культуры «Лира», который находится в поселке Пролетарский. Прийти и задать свои вопросы могут все желающие.