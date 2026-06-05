Песков прокомментировал поведение украинской гимнастки на награждении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент, произошедший на чемпионате Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне, где поведение одной из украинских спортсменок вызвало общественный резонанс, пишет РИА Новости.

Инцидент на церемонии награждения

Во время церемонии награждения украинская гимнастка Софья Краинская, занявшая второе место в упражнении с лентой среди юниоров, закрыла глаза и надела наушники в момент исполнения гимна России. Первое место в этом виде программы заняла российская спортсменка Яна Заикина.

Комментарий Дмитрия Пескова

Комментируя ситуацию, Дмитрий Песков отметил, что подобное поведение является неправильным. Он подчеркнул, что, по его мнению, победителей необходимо уважать независимо от обстоятельств соревнований.

Представитель Кремля коротко охарактеризовал произошедшее, заявив, что подобные действия являются неоправданными.