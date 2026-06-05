Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 185 на 185

Министерство обороны России сообщило о состоявшемся обмене военнопленными с Украиной. С подконтрольной Киеву территории вернулись 185 российских военнослужащих. Взамен российской стороне были переданы 185 бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом пишет ТАСС.

Все возвращенные российские военные сейчас находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи освобожденных доставят в Россию для дальнейшей реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ. При организации обмена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен военнопленными прошел 15 мая: тогда с подконтрольной киевскому режиму территории удалось вернуть 205 российских военных. Взамен были переданы 205 украинских солдат.

Последние недели стороны активно обсуждали возможность новых гуманитарных шагов. Минобороны РФ не раскрывает детали, где именно проходила передача, подчеркивая, что все договоренности соблюдены. Семьи освобожденных уже оповещены. Российские власти заверили, что каждый вернувшийся получит всю необходимую поддержку, включая медицинскую и психологическую помощь, а также выплаты в соответствии с законодательством. О датах следующего обмена информации пока нет.

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