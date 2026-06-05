Экология вошла в тройку лидеров по направлениям волонтерского движения в Подмосковье

Волонтерство, по данным портала «Добро.рф», в сфере экологии заняло почетное 3-е место по численности участников в добровольческом движении Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В регионе официально зарегистрировано свыше 21 тыс. эковолонтеров. Эти неравнодушные люди вносят весомый вклад в сохранение природы Подмосковья, охватывая широкий спектр природоохранных задач. Они ликвидируют незаконные свалки, расчищают лесные массивы и береговые зоны водоемов, патрулируют особо охраняемые природные территории, ведут наблюдения за природными объектами, флорой и фауной, занимаются экопросвещением.

Портал «Добро.рф» также поделился социально‐демографическими характеристиками эковолонтерского сообщества региона. Выяснилось, что средний возраст участника экологического направления — от 25 до 34 лет, среди добровольцев женщины составляют 68%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей Школьной лиги Подмосковья.