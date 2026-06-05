В Серпухове до 28 июня будет работать выставка «Россия праздничная»

В галерее «Каретный сарай», которая является частью Серпуховского историко-художественного музея, начала работу новая экспозиция под названием «Россия праздничная». Открытие состоялось 4 июня.

Автор представленных работ — серпухович Олег Жидков. Его полотна порой сложно отличить от фотографий: возникает ощущение, что изображенные персонажи вот-вот заговорят со зрителем. Каждая картина наполнена теплом и чем-то неуловимо близким.

Художник — большой мастер по части деталей. На его полотнах можно разглядывать затейливые узоры павлопосадских шалей, развевающиеся ленточки, вплетенные в девичьи косы, праздничный блеск елочных игрушек или тяжелые заснеженные ветки рябины. Главная тема всей экспозиции — любовь художника к своей родине, ее народной культуре и вековым обычаям.

Сам Олег Жидков учился в Губернском колледже, причем поступил туда как раз в тот момент, когда там только открылось художественное направление. На вернисаж пришли директор этого учебного заведения Александр Лысиков, бывшие педагоги мастера, его родные и друзья, а также многочисленные почитатели его таланта. Идеальным музыкальным дополнением к выставке стало выступление этностудии «Соборка».

Сразу у входа в зал посетителей встречает большое живописное полотно «Над родным простором. Серпухов». Эту работу Олег написал всего за месяц специально к данной выставке. Впрочем, вдохновляется художник не только родными пейзажами. Среди его работ есть и картины в индустриальном стиле. Особняком среди них стоит «Платформа "Северный полюс"», где запечатлены рабочие — участники одного из самых масштабных научно-исследовательских проектов в истории.

Произведения серпуховича уже выставлялись на разных площадках, включая знаменитую Третьяковскую галерею. А вот в Серпуховском музее персональная выставка Олега Жидкова прошла впервые. Экспозиция будет работать до 28 июня.

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