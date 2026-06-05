Дуэль, долги и царская милость: 5 мифов о Пушкине, которые пора забыть
Литературовед Некрасов: Пушкин дуэлью защищал честь семьи, а не просто ревновал
Фото: [Подмосковье сегодня/Татьяна Замятина]
6 июня 2026 года исполняется 226 лет со дня рождения Александра Пушкина. Его творчество давно стало частью мирового культурного кода, а вот биография до сих пор обрастает слухами. Литературовед Иван Некрасов помог интернет-изданию «Ямал-Медиа» отделить факты от вымыслов — от карточных долгов и роста поэта до истинных причин роковой дуэли.
Детство, лицей и ссылка за стихи
Будущий классик родился в Москве в небогатой дворянской семье. Мать — внучка выходца из Африки, крестника Петра I Абрама Ганнибала. Именно в имении бабушки в Захарово маленький Александр сблизился с няней Ариной Родионовной, от которой перенял любовь к народным сказкам.
В Царскосельском лицее учеба давалась тяжело — математика и логика были слабыми местами. Зато в 1814 году журнал «Вестник Европы» впервые опубликовал его стихи. К 1819 году Пушкин уже состоял в сообществе «Зеленая лампа», где обсуждали политику, и писал эпиграммы на вельмож. Ода «Вольность» и стихи «К Чаадаеву» так разозлили императора Александра I, что поэта отправили служить в Кишинев.
Женитьба, журнал и гибель на дуэли
В 1826 году Пушкин написал покаянное письмо Николаю I, и тот вызвал его в Петербург. Ссылка закончилась. А в 1831 году поэт обвенчался с Натальей Гончаровой, с которой познакомился на балу за три года до этого. У пары родилось четверо детей.
Журнал «Современник», который Пушкин начал издавать в 1836 году, успеха не имел. А жизнь Гончаровой оказалась окутана сплетнями и анонимками. В 1837 году состоялась дуэль с Жоржем Дантесом. Смертельное ранение в живот через два дня привело к перитониту. Чтобы избежать волнений, Николай I приказал тайно вывезти тело. Похоронили поэта в Святогорском монастыре под Псковом, рядом с матерью.
Пять главных мифов о Пушкине
Литературовед Иван Некрасов в беседе с «Ямал-Медиа» перечислил самые живучие заблуждения.
- Дуэль из-за ревности. На самом деле Дантес ухаживал за Гончаровой, но главное — семью поэта целенаправленно травили анонимными письмами. Пушкин защищал честь, а не просто ревновал.
- Поэт был гулякой и повесой. В молодости — да, любил карты и кутежи, как половина дворян. Но в последние годы стал примерным семьянином, много работал и пытался отдать долги.
- Царь его ненавидел. Николай I относился неплохо: цензурировал, но после смерти выплатил долги и взял детей на казенное обучение. Просто Пушкин был неудобным — слишком свободолюбивым.
- «Подруга дней моих суровых» — точно про Арину Родионовну. Доказательств нет. Вполне вероятно, что это собирательный образ.
- Поэт был очень маленького роста. Рост составлял около 167 см — среднестатистический для той эпохи. Просто супруга Наталья Гончарова была высокой, вот на ее фоне Пушкин и казался миниатюрным.