Дуэль, долги и царская милость: 5 мифов о Пушкине, которые пора забыть

6 июня 2026 года исполняется 226 лет со дня рождения Александра Пушкина. Его творчество давно стало частью мирового культурного кода, а вот биография до сих пор обрастает слухами. Литературовед Иван Некрасов помог интернет-изданию «Ямал-Медиа» отделить факты от вымыслов — от карточных долгов и роста поэта до истинных причин роковой дуэли.

Детство, лицей и ссылка за стихи

Будущий классик родился в Москве в небогатой дворянской семье. Мать — внучка выходца из Африки, крестника Петра I Абрама Ганнибала. Именно в имении бабушки в Захарово маленький Александр сблизился с няней Ариной Родионовной, от которой перенял любовь к народным сказкам.

В Царскосельском лицее учеба давалась тяжело — математика и логика были слабыми местами. Зато в 1814 году журнал «Вестник Европы» впервые опубликовал его стихи. К 1819 году Пушкин уже состоял в сообществе «Зеленая лампа», где обсуждали политику, и писал эпиграммы на вельмож. Ода «Вольность» и стихи «К Чаадаеву» так разозлили императора Александра I, что поэта отправили служить в Кишинев.

Женитьба, журнал и гибель на дуэли

В 1826 году Пушкин написал покаянное письмо Николаю I, и тот вызвал его в Петербург. Ссылка закончилась. А в 1831 году поэт обвенчался с Натальей Гончаровой, с которой познакомился на балу за три года до этого. У пары родилось четверо детей.

Журнал «Современник», который Пушкин начал издавать в 1836 году, успеха не имел. А жизнь Гончаровой оказалась окутана сплетнями и анонимками. В 1837 году состоялась дуэль с Жоржем Дантесом. Смертельное ранение в живот через два дня привело к перитониту. Чтобы избежать волнений, Николай I приказал тайно вывезти тело. Похоронили поэта в Святогорском монастыре под Псковом, рядом с матерью.

Пять главных мифов о Пушкине

Литературовед Иван Некрасов в беседе с «Ямал-Медиа» перечислил самые живучие заблуждения.