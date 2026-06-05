Выпускники ямальских школ, которым удалось покорить стобалльный рубеж на едином госэкзамене, получат от губернатора по 100 тысяч рублей. Такую же сумму перечислят учителям, подготовившим отличников. Однако в этом году список награждаемых педагогов неожиданно расширился — деньги достанутся и тем, кто работал с детьми задолго до выпускных классов, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Грант с 2020 года: как работала программа

Мера поддержки действует в регионе с 2020 года, уточнила Ирина Костышина, эксперт первой категории управления пресс-службы губернатора ЯНАО. За эти годы сотни школьников и их наставников получили заслуженные прибавки к бюджету. Суммы внушительные: выпускник-стобалльник автоматически становится обладателем 100 тысяч рублей.

Нововведение: учителя из 5-8 классов тоже в расчете

Главное изменение текущего года касается не столько размера выплат, сколько круга поощряемых педагогов. Ранее премию в 50 тысяч рублей получали только учителя, которые вели занятия у стобалльников в 10 и 11 классах. Теперь же список расширен.

По 50 тысяч рублей дополнительно перечислят всем педагогам, обучавшим этих же успешных ребят в период с 5 по 8 класс. Таким образом, у школьного коллектива появляется дополнительная мотивация готовить будущих рекордсменов с ранних этапов обучения. Сами выпускники, как уточняется, продолжат получать полные 100 тысяч независимо от нововведений.

Ранее сообщалось, что учителя Подмосковья, подготовившие от двух стобалльников, также получат выплаты.