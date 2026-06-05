Духи Полярного Урала: туристы начали оставлять в горах Ямала подношения духам

Полярный Урал — это не только суровые ландшафты и карстовые озера, но и сакральная территория коренных народов. Туристы, приезжающие на Ямал, все чаще следуют древним ритуалам, чтобы получить разрешение у местных духов. Журналист интернет-издания «Ямал-Медиа» разбирался, какие тайны хранят горные массивы и почему даже бывалые путешественники не рискуют нарушать традиции.

Священные маршруты кочевников

Исторически Полярный Урал принадлежит ненцам, ханты и коми. Веками они каслали (кочевали) по одним и тем же тропам, давая названия рекам, лесам и вершинам. Аттестованный инструктор Анастасия Кусагалиева поясняет, что чужакам не стоит вторгаться в этот уклад: у каждой семьи есть свои зимовки и нарты, которые ждут смены сезона.

Здесь действуют места силы, где человек чувствует особую энергетику.

«Иногда приходит понимание, что для кого-то это место значило что-то большее», — делится эксперт в беседе с «Ямал-Медиа».

Где обитают боги: от «Слезы Бога» до камня желаний

Одна из ключевых святынь — массив Янгана-Пэ на восточном склоне. Это цепь из трех плоских вершин высотой до 293 метров. Именно здесь находится озеро Нум Хаял («Слеза Бога») — самое северное карстовое озеро в мире глубиной более 36 метров. До 1970-х годов ненцы приходили сюда, чтобы принести дары духам.

Другая точка притяжения — Константинов камень в Приуральском районе. Сюда едут за исполнением желаний, но местные предупреждают: дорога требует подготовки и проводника. Камень, по поверьям, меняет судьбу, но не терпит злых помыслов. Просить о вреде для другого здесь категорически запрещено.

Легенда о золоте адмирала

Горы хранят и материальные тайны. Историк-краевед Александр Петрушин уверен, что часть пропавшего золота адмирала Колчака спрятана именно на Ямале. Согласно версии, сокровища перепрятывали, и один из кладов до сих пор ждет искателей. В годы Великой Отечественной войны здесь якобы высаживался немецкий десант, но находка так и не далась. Петрушин полагает, что земля сама вытолкнет драгоценности на поверхность в определенные даты.

Как задобрить хранителей тундры

Подход к ритуалам у гостей округа разный. Кто-то оставляет под деревом сладости, кто-то наливает горячительные напитки — полная импровизация, но с одним условием: искренность. В качестве сувенира чаще всего увозят белый кварц, россыпи которого встречаются повсеместно.

Впрочем, бывалые салехардцы утверждают, что сложные обряды не нужны. Главное в дороге — чистое настроение, теплая одежда и добрые мысли. При таком наборе Полярный Урал отвечает взаимным гостеприимством.