В Дубне спасатель освободил чайку, которая запуталась в разметочном шнуре

Специалист шел на работу, когда заметил птицу, которая не могла взлететь. Спасатель подошел ближе и обнаружил, что чайка запуталась в разметочном шнуре для строящегося забора. По словам Проценко, птица провела в ловушке долгое время, и веревка плотно обхватила ее крыло.

«Любое резкое движение могло усугубить положение и травмировать птицу. Тем не менее я действовал методично: сначала зафиксировал пострадавшую, чтобы она не навредила себе еще сильнее, а затем начал разматывать узлы, разрезая ножом веревку», — рассказал он.

Спасательная операция заняла 6 минут. После освобождения чайка сделала несколько взмахов крыльями, но так и не смогла взлететь. Спасатель понял, что крыло птицы повреждено, и отвез ее к ветеринару. В клинике предложили оставить чайку для лечения и восстановления.

Ранее сообщалось, что спасатели Подмосковья освободили собаку, которая упала в строительную траншею в Наро-Фоминске.