Резкое потепление до +14: синоптик раскрыл прогноз погоды для Москвы и Подмосковья на ближайшие дни

В Москве и Подмосковье с 14 по 16 марта потеплеет до +14 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в столице, 14 марта, в субботу ожидается облачная погода без осадков.

«Температура ночью составит от 0 до +2, днем от +12 до +14 градусов, по области ночью -3…+2, днем ожидается от +9 до +14 градусов. Ветер южный со скоростью от 2 до 7 м/с. Ночью местами гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 15 марта, в Москве и области ожидается облачная погода без осадков.

«Ночью ожидается температура от -2 до 0 градусов, днем от +10 до +12 градусов. Ветер юго-восточный, от 3 до 8 м/с. Ночью местами гололедица», — добавил Ильин.

В понедельник, 16 марта, ночью облачно без осадков. Температура ночью составит от -3 до +2, днем — от +7 до +12 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 2-7 м/с.

