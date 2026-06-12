Отказ в пиве обернулся поножовщиной: на Кубани покупатель напал на продавщицу

В Краснодарском крае конфликт из-за отказа продать пиво в долг закончился нападением на сотрудницу магазина. Женщина сумела дать отпор и позвать на помощь, а очевидцы помогли задержать подозреваемого до приезда полиции. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал «112».

Инцидент произошел в Курганинском районе Краснодарского края. По данным источника, 43-летний местный житель пришел в магазин и попросил отпустить ему пиво в долг. Однако продавщица отказала покупателю.

После этого мужчина не покинул торговую точку. Дождавшись момента, когда сотрудница магазина отвернулась, он достал нож и нанес ей удар.

Несмотря на полученные травмы, женщина смогла оказать сопротивление. Для защиты она использовала находившиеся под рукой бутылки, после чего выбежала из магазина за помощью.

На крики быстро отреагировали прохожие. Очевидцы сумели заблокировать нападавшего внутри помещения и удерживали его там до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства. По предварительным данным, мужчине может грозить до десяти лет лишения свободы.

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