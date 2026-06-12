Исчез в тайге: на Камчатке ищут мужчину, не вернувшегося в избушку

На Камчатке продолжается поисковая операция по установлению местонахождения мужчины, который не вернулся в охотничью избу после выхода в угодья. Для обследования труднодоступной местности к работам привлекли вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом пишет ТАСС .

В Быстринском муниципальном округе Камчатского края развернута масштабная поисковая операция после исчезновения местного жителя в охотничьих угодьях.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сигнал о происшествии поступил 11 июня. По предварительным данным, 8 июня трое жителей села Эссо отправились в охотничий район, расположенный примерно в 37 километрах от населенного пункта.

Вечером 9 июня один из мужчин не вернулся в охотничью избушку. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Для проведения поисков 12 июня в район происшествия был направлен вертолет Ми-8 МЧС России с группой спасателей на борту. После прибытия в Эссо к операции также присоединятся сотрудники местной пожарно-спасательной части, представители полиции и добровольцы.

Спасателям предстоит обследовать обширную территорию в труднодоступной местности, где связь и передвижение серьезно затруднены.

Ранее сообщалось, что московское МЧС предупредило о резком ухудшении погоды.