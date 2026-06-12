«Мне нужно ее жилье»: петербурженка с деменцией вышла замуж за квартирного альфонса

В Санкт-Петербурге разгорается история вокруг брака 74-летней женщины с признаками деменции. Родственники считают, что супруг мог преследовать корыстные цели, и добиваются признания союза недействительным через правоохранительные органы. Об этом пишет РЕН ТВ .

Жительница Санкт-Петербурга Нина, которой 74 года, в марте 2026 года зарегистрировала брак с мужчиной младше ее примерно на два десятилетия. Однако дочь пенсионерки Елена узнала о свадьбе лишь спустя два месяца — от женщины, которая помогала ухаживать за ее матерью.

По словам родственницы, во время телефонного разговора пенсионерка не смогла внятно объяснить, кем является ее супруг и когда состоялось бракосочетание. Это вызвало у дочери серьезные подозрения относительно обстоятельств заключения брака.

Как рассказала Елена РЕН ТВ, во время личной встречи мужчина якобы не скрывал заинтересованности в квартире пожилой женщины. По ее словам, он также отказался расторгать брак без денежной компенсации.

Родственница утверждает, что после регистрации отношений супруг забрал у пенсионерки телефон и документы, оставив ей только паспорт.

Впоследствии женщину перевезли в Саратов. Из-за ухудшения состояния здоровья ее госпитализировали в психиатрическую клинику. Сейчас дочь добивается проверки обстоятельств заключения брака и намерена через правоохранительные органы добиться его аннулирования, опасаясь за сохранность имущества матери.

Ранее сообщалось, что москвич едва не погиб после опасного эксперимента с ядом гадюки.