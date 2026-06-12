В Таиланде умерла старшая дочь короля Баджракитиябха

Таиланд скорбит по принцессе Баджракитиябха — старшей дочери короля Маха Вачиралонгкорна. Представительница королевской семьи скончалась после тяжелого ухудшения состояния здоровья, вызванного серьезными осложнениями в возрасте 46 лет. О ее смерти сообщила газета Nation со ссылкой на официальную информацию, пишут « Известия ».

По данным издания, принцесса скончалась вечером 11 июня в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда. Последние недели медики боролись за ее жизнь после резкого ухудшения состояния здоровья.

Сообщается, что с конца мая у Баджракитиябха развилась инфекция в брюшной полости. Ситуацию осложняли сопутствующие проблемы со здоровьем, включая пониженное артериальное давление, нарушения сердечного ритма и аномальную свертываемость крови.

В связи с кончиной принцессы король Таиланда Маха Вачиралонгкорн распорядился организовать официальные траурные мероприятия. Церемония прощания и погребальные обряды пройдут в тронном зале Пиман Раттайя на территории Большого дворца в Бангкоке.

Ранее стало известно о тайной встрече принцессы Дианы и Кеннеди-младшего в отеле Нью-Йорка.