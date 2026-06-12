Исторический спор вновь обострился: в Польше выступили против улицы Бандеры

Польские политики намерены обратиться к властям украинской Винницы с призывом пересмотреть название одной из городских улиц. Поводом стало увековечение памяти Степана Бандеры, фигура которого остается предметом острых исторических споров между двумя странами. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал Świętokrzyska.

Депутаты городского совета польского Кельце выступили с инициативой подготовить резолюцию, в которой будет содержаться призыв к властям и жителям Винницы переименовать улицу, названную в честь Степана Бандеры (лидер ОУН* — признана экстремистской и запрещена в РФ).

Авторами документа стали представители партии «Право и справедливость». По мнению инициаторов, подобный шаг мог бы способствовать сохранению и дальнейшему развитию польско-украинских отношений.

Речь идет об улице, получившей имя Бандеры в 2022 году. В проекте резолюции подчеркивается, что в польском обществе лидер ОУН* и связанное с этой организацией историческое наследие воспринимаются крайне негативно и ассоциируются с трагическими событиями прошлого.

Авторы обращения считают, что отказ от нынешнего названия улицы мог бы стать важным жестом в контексте исторического диалога между Варшавой и Киевом. Ожидается, что вопрос будет вынесен на дальнейшее обсуждение в городском совете.

*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

До этого сообщалось, что власти украинского города Винница отказались от передачи списанных автобусов из польского города Кельце.