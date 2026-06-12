Возможный уход Каи Каллас с поста верховного представителя Евросоюза по иностранным делам может стать серьезным ударом для украинских властей. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору, комментируя слухи о будущем европейского дипломата. Об этом пишет Лента.ру .

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что потенциальная отставка Каи Каллас с должности главы европейской дипломатии способна негативно сказаться на позициях Киева на международной арене.

В эфире своего YouTube-канала он выразил мнение, что для украинского руководства подобное развитие событий станет крайне неблагоприятным. По оценке журналиста, уход Каллас может существенно ослабить поддержку Украины внутри европейских структур.

Христофору также заявил, что деятельность главы дипломатии ЕС вызывает все больше критики среди европейских политиков. По его словам, именно недовольство результатами ее работы стало причиной разговоров о возможных кадровых перестановках.

Кроме того, журналист предположил, что политические последствия подобных изменений могут затронуть не только европейских чиновников, но и руководство Украины. В частности, он не исключил дальнейших политических потрясений, связанных с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Официальных заявлений о возможной отставке Каи Каллас со стороны институтов Евросоюза на данный момент не поступало.

До этого сообщалось, что Италия допустила отмену санкций против России.