Столичный джекпот: Москва обошла все регионы по сумме выигрышей

Москва возглавила рейтинг самых везучих регионов страны по итогам первых пяти месяцев 2026 года. Жители столицы не только выиграли больше всех, но и стали лидерами по количеству новых лотерейных миллионеров. С января по май 2026 года участники лотереи «Русское лото» из Москвы выиграли в общей сложности 1,096 млрд рублей. Кроме того, именно в столице появилось больше всего новых миллионеров — 41 человек. Об этом пишет РИА Новости .

Высокие показатели продемонстрировала и Московская область. За первые пять месяцев года здесь зарегистрировали 16 новых лотерейных миллионеров, что стало вторым результатом среди российских регионов.

По данным «Столото», в тройку лидеров по сумме выигрышей также вошли Свердловская область с результатом 621,8 млн рублей и Новосибирская область, жители которой выиграли 514,4 млн рублей. Следом расположились Тюменская область с 476,2 млн рублей и Краснодарский край, где сумма выигрышей достигла 395,6 млн рублей.

Свердловская область и Краснодарский край также вошли в число регионов-лидеров по количеству новых миллионеров — по 11 человек в каждом. В Санкт-Петербурге за этот период появилось 12 обладателей миллионных выигрышей.

Самые крупные выигрыши были зафиксированы в Тюменской, Свердловской и Новосибирской областях — в каждом из этих регионов сумма максимальных призов превысила 333 млн рублей.

До этого сообщалось, что российский боксер раскрыл секрет победы в лотерею на миллион рублей.