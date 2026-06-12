Кучеров второй раз подряд признан самым ценным игроком в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ. Престижную награду «Харт Трофи» россиянин получил во второй раз, первый приз он получил по итогам сезона 2018/19.

Победителя определяют голосованием авторитетные хоккейные журналисты. В борьбе за награду Кучеров опередил Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз») и Нэтана Маккиннона («Колорадо Эвеланш»).

Это уже седьмой «Харт», доставшийся российским хоккеистам. Трижды награды удостаивался Александр Овечкин, по разу — Сергей Федоров и Евгений Малкин.

Из действующих хоккеистов «Харт» чаще получали только Макдэвид и Овечкин — по три раза, дважды приз получал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Предыдущим обладателем «Харта» был голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибак.

Ранее одноклубник Кучерова Андрей Василевский во второй раз в карьере стал обладателем «Везина Трофи» (лучшему вратарю сезона).