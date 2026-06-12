«Каролина» выиграла пятый матч финала Кубка Стэнли

«Каролина Харрикейнз» обыграла в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:2. «Ураганы» повели в противостоянии — 3-2.

Счет в матче открыл форвард «Вегаса» Павел Дорофеев. Еще в первом тайме Джордан Стаал установил равновесие — капитан «Каролины» забивает в каждом матче финальной серии.

«Ураганов» вывел вперед Андрей Свечников. Россиянин забросил в этом матче две шайбы в большинстве, а между ними уместился еще и гол Себастьяна Ахо. На 54-й минуте Дорофеев подарил «Вегасу» надежду на спасение, «Рыцари» пошли на штурм, но счет в матче не изменился.

Ранее стало известно, что российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во второй раз в карьере получил приз «Харт Трофи» (самому ценному игроку чемпионата).