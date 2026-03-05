Ритуальный барьер: в Пензе проверяют службу, затянувшую похороны матери бойца СВО

В Пензе состоялся личный прием граждан, который провел депутат Государственной Думы от Пензенской области Игорь Руденский. Одной из самых острых тем встречи стало обращение местной жительницы, столкнувшейся с вопиющим случаем в сфере ритуальных услуг.

Заявительница рассказала парламентарию о неподобающем поведении сотрудников одной из ритуальных организаций. По ее словам, компания не только проявила безразличие, но и создавала искусственные барьеры при организации похорон матери погибшего участника специальной военной операции. Из-за возникших препятствий процедура погребения затянулась, и женщину смогли похоронить в сельской местности лишь на восьмой день после смерти. Игорь Руденский оперативно отреагировал на жалобу, сообщив в своих социальных сетях, что уже направил соответствующие материалы в надзорные ведомства для проведения тщательной проверки.

Кроме того, на приеме прозвучали коллективные жалобы от жителей села Ленино. Сельчане страдают от интенсивного движения тяжелой техники: грузовики круглосуточно перевозят песок из карьеров и доставляют мусор в отработанные зоны. Люди подчеркнули, что большегрузы ездят без защитных пологов, из-за чего населенный пункт буквально утопает в пыли и грязи. Местные жители потребовали от властей обязать водителей использовать укрывные материалы, ограничить скорость движения в черте села, а также отремонтировать водопроводную сеть на станции Ардым.