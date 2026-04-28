В Химках на 65% достроили новую школу

Инспекторы ведомства контролируют ход проведения работ, их планируют завершить в третьем квартале 2026 года. В здании будет три этажа, его площадь составит почти 14 тыс. кв. м. Для учеников обустроят универсальные кабинеты, три мастерские, помещения групп продленного дня, два спортзала, двусветный актовый зал с эстрадой и костюмерными, а также полноценный пищеблок полного цикла. На территории появятся спортивная зона, игровые и спортивно-развивающие площадки. Возле школы предусмотрена большая площадка для общешкольных мероприятий. На территории высадят деревья, кустарники, обустроят газон, цветники и участок полевых и овощных культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.