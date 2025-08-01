В последнее время число уклонистов от армии среди звезд увеличилось: так, 23-летний рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) может стать фигурантом уголовного дела по статье 328 УК РФ — «Уклонение от призыва на военную службу», пишет телеграм-канал Mash. Что известно о ситуации с рэпером и других популярных уклонистах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Чилл на берегах Испании

Артист в 2025 году проигнорировал уже шесть повесток от военкомата. Пока же музыкант находится далеко от российской повестки — в прямом и переносном смысле. Судя по кадрам в соцсетях, он наслаждается отдыхом в Испании: солнце, пляжи, лобстеры и расслабленная атмосфера.

Тем временем в Раменский военкомат, по месту его постоянной регистрации, продолжают регулярно приходить сотрудники. Как отмечают соседи, визиты происходят систематически — но безрезультатно: фактический адрес проживания рэпера неизвестен.

Сейчас Макан официально числится в базе как уклонист. Если он не явится в комиссариат до 1 октября, его могут объявить в федеральный розыск.

Другие звезды-уклонисты

Однако рэпер не единственный уклонист в стране среди популярных людей. Только за первые месяцы 2025 года возбуждено несколько громких дел, а военкоматы и силовики усилили мониторинг известных лиц призывного возраста.

Фото: [ istockphoto.com ]

Одним из самых обсуждаемых случаев стало дело актера Глеба Калюжного. Следственный комитет возбудил уголовное дело против него в марте 2025 года — актер не явился по повестке в октябре 2024 года и не представил законных оснований для отсрочки. 7 марта он пришел на допрос, частично признал вину и пообещал добровольно пройти службу, чтобы избежать судимости. В мае Калюжного призвали — он отправился служить в Семеновский полк в Москве. После этого уголовное дело было прекращено.

Другой громкий пример — блогер Михаил Литвин. Ранее он получил освобождение от армии по состоянию здоровья, но сам признался на интервью, что откосил от армии специально. В декабре 2024 года прокуратура пересмотрела решение, и отсрочка была отменена. В базе он теперь значится как годный к службе. На момент публикации Литвин находился за границей и не реагировал на вызовы военкомата.

По статье 328 УК РФ за уклонение от службы предусмотрено до двух лет лишения свободы.

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