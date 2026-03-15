Рыбки-долгожители раскрыли секрет: ночной сон и активность продлевают жизнь

Хотите знать, сколько проживете? Присмотритесь к тому, как вы спите и двигаетесь в молодости. Ученые из Института биологии старения Общества Макса Планка провели необычный эксперимент и выяснили: режим сна и уровень активности в раннем взрослом возрасте могут служить точными маркерами продолжительности жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Объектом наблюдения стала африканская бирюзовая карпозубочка (Nothobranchius furzeri) — крошечная рыбка размером с гуппи, живущая всего от четырех до восьми месяцев. Это делает ее идеальной моделью для изучения процессов старения. За 81 особью следили с момента рождения до самой смерти, используя камеры и нейросети, фиксировавшие каждое движение.

Итог оказался поразительным. Рыбки, которые в молодости были активнее и энергичнее своих сородичей, прожили дольше. Те же, кто вел малоподвижный образ жизни, скончались раньше. Еще более четким маркером стал режим сна. Особи, спавшие только ночью, оказались долгожителями и доживали до преклонных 200 дней. А те, кто позволял себе дремать днем, как правило, покидали этот мир гораздо раньше.

Исследователи отмечают, что эти данные позволяют создать «поведенческие часы», способные предсказать продолжительность жизни еще в молодости. Причем различия в поведении были заметны задолго до появления каких-либо признаков старения или болезней.

Ученые также заглянули в молекулярные процессы. Они проанализировали изменения в восьми органах и выяснили, что главные различия между короткоживущими и долгоживущими особями кроются в печени. У рыб, умерших молодыми, гены, отвечающие за выработку белка и поддержание клеток, работали активнее, чем у их более везучих сородичей. Парадокс? Возможно, это плата за слишком быстрый метаболизм.

В определенном возрасте исследователи заметили и резкие поведенческие сдвиги — например, рыбки начинали меньше спать по ночам. Эти изменения длились несколько дней, после чего наступал новый стабильный период. Такие «переходы» тоже могут быть связаны с ключевыми этапами старения.

Теперь ученые надеются адаптировать этот метод для изучения других видов и, возможно, для людей. Ведь, как известно, человек — тоже животное, хоть и более сложное.