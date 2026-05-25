Десять штрафов в год — и на переэкзаменовку: автоюрист поддержал ограничения для начинающих водителей в России

Представьте: вы только получили права, сели за руль — и тут же бах! — никаких гонок, никаких пассажиров в салоне, да еще и спидометр под колпаком. Правительство РФ всерьез задумалось о постепенном допуске новичков к полноценному вождению. Идея не новая, но теперь она обрела конкретные сроки: МВД поручили проработать механизм к 2027 году. Что именно будет — пока тайна, но автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в интервью Общественной Службе Новостей заявил, что поддерживает ограничения двумя руками.

Он приводит жуткую статистику, о которой многие догадываются интуитивно. Самые трагичные аварии случаются не когда водитель только что выехал из автошколы. И даже не через десять лет расслабленного вождения. Пик — между вторым и третьим годом стажа. Почему? Первые два года человек приноравливается, боится, ездит аккуратно. А на третий год у него щелкает в голове: «Я все понял, я могу!» И вот тут-то начинается самое опасное. Поэтому эксперт предлагает ударить по главному провокатору аварий — скорости. Новичков, по его мнению, нужно ограничивать в скоростном режиме. А еще, возможно, запрещать возить пассажиров (хотя здесь достаточно года). В качестве примера — европейский опыт: там новичкам выдают временные удостоверения. Нахватал штрафов? Все, полноценные права ты не получил. Характеризуешь себя как асоциальный элемент.

Но тут есть подводный камень, который эксперт тоже озвучил. Представьте человека, который получил права, но в первый же день положил их на полку. Не ездит, страховку платит, стаж идет, штрафов ноль. А через два года, когда ограничения с него снимут, он вдруг выезжает на дорогу — с тем же нулевым опытом. И что тогда? Значит, нужно следить — ездит ли машина вообще. В век цифровизации и камер это, конечно, возможно. Но вопрос: кто и как будет отслеживать полку вместо реальных километров? Система должна отличать «водителя-матрасника» от добросовестного новичка, который день за днем нарабатывает навык.

Славнов, несмотря на все сложности, остается «за». И его позицию понять легко: безопасность дорожного движения — штука абсолютный приоритет. Идея постепенного допуска не нова, но сейчас она может наконец получить законное оформление. Главное, чтобы мера не превратилась в галочку: наштамповать прав, а потом не проверять, как человек реально ездит. Если же механизм продумают — с учетом камер, штрафов и реальных километров, — у нас есть шанс серьезно снизить аварийность среди молодых водителей. И это, пожалуй, тот случай, когда «возрастные ограничения» звучат не обидно, а спасительно.

