«Ключ к старости найден в мозге». Ученые обнаружили белок Menin, уровень которого снижается с возрастом
PLOS Biology: белок Menin ускоряет процесс старения организма
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Сотрудники Сямэньского университета в Китае выявили белок Menin, нехватка которого, предположительно, ускоряет процесс старения. Опыты на грызунах подтвердили: восстановление уровня Menin усиливало память, двигательную координацию и замедляло возрастные изменения тканей. Итоги работы опубликованы в издании PLOS Biology.
Изучению подвергся гипоталамус — зона мозга, отвечающая за метаболизм, гормоны, сон, терморегуляцию и реакцию на стресс. Сегодня эта область все чаще рассматривается как главный регулятор процессов старения.
Выяснилось, что с возрастом у мышей резко падал уровень Menin в нейронах вентромедиальной части гипоталамуса (связана с обменом веществ и старением системы). В соседних глиальных клетках такой закономерности не зафиксировали.
Для проверки функции белка исследователи искусственно снизили его активность у мышей. У животных проявились признаки преждевременного старения: воспаление мозга, снижение плотности костей, истончение кожи, ухудшение памяти и моторики, сокращение жизни.
Также обнаружена связь Menin с D-серином (аминокислота и нейромедиатор, важный для работы нейронов, обучения и памяти). При падении Menin выработка D-серина также уменьшалась.
Далее ученые попытались обратить процесс. Они встроили ген Menin в гипоталамус старых мышей (около 20 месяцев). Спустя месяц у грызунов улучшились память, равновесие, состояние кожи и костей, а уровень D-серина вырос в гиппокампе (центр памяти).
Отдельный эксперимент показал: трехнедельный прием D-серина усиливал когнитивные способности у возрастных мышей, но не влиял на старение кожи и костей. Это значит, что Menin задействует несколько биологических путей одновременно.
Авторы предупреждают: работа выполнена только на животных, поэтому выводы о замедлении старения человека пока преждевременны. Тем не менее данные подтверждают гипотезу о более активной, чем считалось, роли мозга в управлении возрастными изменениями.
