Десять проколов в год и обнуление: автоэксперт предложил систему для молодых водителей

Правительство РФ дало МВД России поручение, которое к 2027 году должно превратиться в конкретный механизм: как именно ограничивать выпускников автошкол в их первые годы за рулем. Пока что деталей нет — только вектор. Но автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в интервью Общественной Службе Новостей не только поддержал саму идею, но и предложил конкретный инструмент. Причем хорошо забытый старый — советскую систему «трех проколов». Правда, в модернизированном, более жестком виде.

Суть предложения Славнова проста и цинична, как хорошая статистика ДТП. Он предлагает ввести прогрессивную шкалу штрафов для новичков. Не три заветные «дырки» в талоне, а, скажем, десять штрафов в год. Пересек лимит — все, здравствуй, переэкзаменовка или временная дисквалификация. Логика железная: если ты нахватал больше десяти штрафов за год, значит, ты либо не умеешь водить, либо представляешь реальную опасность для окружающих. И нечего тебе разъезжать по дорогам, пока не докажешь обратное. При этом каждый новый год счетчик обнуляется — даешь шанс исправиться.

Но тут же всплывает и вторая сторона медали, которую эксперт тоже честно проговаривает. А как быть с теми, кому права нужны не для лихачества, а для действительно важных дел? Например, молодой парень получил удостоверение, чтобы возить пожилую бабушку-инвалида или отца, который сам за руль уже не сядет, но подскажет на дороге. Или начинающий водитель ездит с опытным пассажиром, который помогает ему не растеряться в сложной ситуации. Вводить для них полный запрет на перевозку пассажиров? Жизненные ситуации бывают разными, и запреты, написанные без учета этих нюансов, могут ударить как раз по тем, кто нарушать правила и не собирался. С другой стороны, как горько напоминает Славнов, правила дорожного движения в большинстве своем написаны кровью. И исключения, увы, не отменяют статистику.

Сам эксперт склоняется к цифре в десять «проколов» в год. Своеобразный лимит на безответственность. Перебрал — доказывай свою профпригодность заново. Не перебрал — значит, ездишь адекватно, и дополнительные ограничения тебе не нужны. Система, по его замыслу, должна быть гибкой и смотреть на реальное поведение водителя, а не на абстрактный «стаж». И в этом, возможно, и есть главная ценность предложения: не штамповать всех начинающих одной гребенкой, а отсеивать именно тех, кто нарушает. Много и системно. Тем более что в век камер и цифровизации насчитать десять штрафов для откровенного нарушителя — задача не самая сложная. А для остальных — всего лишь мотивация ездить аккуратно.

