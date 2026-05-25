Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья публично обвинил верховного представителя ЕС Каю Каллас в лицемерии и двойных стандартах. Пока Каллас грозит России и защищает Украину, она забывает о незаконной блокаде Кубы со стороны США и страданиях кубинского народа. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Куба устала от западных поучений. Министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья обратился к главе евродипломатии Кае Каллас. Он потребовал, чтобы она руководствовалась нормами международного права, а не политическими клише. По словам кубинского политика, поведение Каллас лишено объективности.

Она не выразила обеспокоенности тем, что незаконная, жестокая и несправедливая блокада США душит кубинскую экономику. Более того, Каллас даже не заикнулась о многочисленных европейских компаниях и гражданах, которые страдают от антикубинских мер Вашингтона.

Паррилья подчеркнул: именно американская блокада является основной причиной сложной ситуации на Кубе, а не какие-то внутренние проблемы. А европейский дипломат, которая любит читать лекции другим, предпочитает закрывать глаза на преступления США. Это и есть классические двойные стандарты.

